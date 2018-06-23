RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ прокоментували можливість
введення банкноти в 1000 грн

У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:31

У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Дивися повний текст У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:31

20 -ку выпускать не следовало.20 и 50 должны быть монеты. Банкноты - от 100 до 10 000.
vitaliygalanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 09:58

10000 может и рано, а вот 1000 уже давно необходима.
И да, 20 можно было бы выпускать монетой
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13507
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Грйс-мэн, sal, socioniktest і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн
R2 » Вів 17 лип, 2018 15:59
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 15:59
Obval_Defoltovich
"Нова пошта" впровадить можливість отримувати посилки, оголо 1, 2
R2 » П'ят 12 чер, 2015 21:05
18 4605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лип, 2018 20:02
aftanasivka
Введення податку на виведений капітал може призвести до...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 20:38
5 296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 18:24
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10233)
18.07.2018 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.