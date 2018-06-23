Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
Дивися повний текст У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 09:31
У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000 грн.
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:31
20 -ку выпускать не следовало.20 и 50 должны быть монеты. Банкноты - от 100 до 10 000.
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:43
Банкноты должны быть достойными, даже самого мелкого номинала. На 20 гривен даже порцию мороженого не всегда купишь. Безналичные расчеты они развивают. Наличные - это деньги. А карточки - кусок пластмассы. Расчеты с мобильного - воздух.
Додано: Сер 18 лип, 2018 09:58
10000 может и рано, а вот 1000 уже давно необходима.
И да, 20 можно было бы выпускать монетой
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:28
Re: У НБУ прокоментували можливість введення банкноти в 1000
Найбільша купюра валюти покупельною спроможністю менше за 20 доларів. Все нормально
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