Додано: Сер 18 лип, 2018 10:59

Надеюсь, это он несерьезно и для усиления украинской позиции на переговорах.



Иначе это государственное вредительство в астрономических масштабах.



На сегодня транзитные доходы Нефтегаза составляют 2-3 млрд долларов ежегодно (объемы поставок колеблются в зависимости от уровня спроса в Европе).



При этом разовый положительный эффект от решения Стокгольма составит 2.6 млрд долларов. И пока он бумажный. Газпром отказался его платить, и все, что может перепасть Нефтегазу, это деньги от потенциальной реализации потенциально арестованных активов Газпрома в ЕС.



Скажите, кто на это пойдет из европейских стран? Может те, которые дали добро на строительство СП2?



В обшем, если по "силовому" сценарию мы и получим с Газпрома деньги, это будет на порядок меньше 2.6 млрд, и не быстро.



А также потеряем транзит на 2-3 млрд долларов в год.



Конечно, с запуском СП2 Газпрому не нужно будет прокачивать через Украину газа на 2-3 млрд долларов, как сегодня.



Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год