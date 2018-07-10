Про це він заявив після газової тристоронньої зустрічі в Берліні.
Дивися повний текст Україна не піде на мирову угоду з \"Газпромом\" - Клімкін.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 10:59
Україна не піде на мирову угоду з "Газпромом" - Клімкін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не піде на мирову угоду з \"Газпромом\" - Клімкін.
Додано: Сер 18 лип, 2018 10:59
Надеюсь, это он несерьезно и для усиления украинской позиции на переговорах.
Иначе это государственное вредительство в астрономических масштабах.
На сегодня транзитные доходы Нефтегаза составляют 2-3 млрд долларов ежегодно (объемы поставок колеблются в зависимости от уровня спроса в Европе).
При этом разовый положительный эффект от решения Стокгольма составит 2.6 млрд долларов. И пока он бумажный. Газпром отказался его платить, и все, что может перепасть Нефтегазу, это деньги от потенциальной реализации потенциально арестованных активов Газпрома в ЕС.
Скажите, кто на это пойдет из европейских стран? Может те, которые дали добро на строительство СП2?
В обшем, если по "силовому" сценарию мы и получим с Газпрома деньги, это будет на порядок меньше 2.6 млрд, и не быстро.
А также потеряем транзит на 2-3 млрд долларов в год.
Конечно, с запуском СП2 Газпрому не нужно будет прокачивать через Украину газа на 2-3 млрд долларов, как сегодня.
Но в рамках переговоров, которые бы вели рукопожатные профессионалы, а не Климкин, Украина могла бы списать Газпрому 50% от суммы 2.6 млрд, наверняка получив 1.3 млрд, а также законтрактовать на много лет вперед транзит на сумму 1.5 млрд долларов в год
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:21
ЗРАДио, ты правда думаешь что после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну? Смешной такой))
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:22
Группой лиц получены громадные средства в виде премии. Все реальные получатели неизвестны. Не сомневаюсь, что это находит отражение в "Позиции Украины". Это не коррупция, это супер коррупция.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:25
redmax11 а ты всерьез думаешь, что те кто премию в 20 ярд уе получил думают об интересах Украины? Смешной такой.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:31
Re: Україна не піде на мирову угоду з
Мне кажется последняя власть уже сделала ВСЁ, чтобы Украина обрела независимость от РФ. Пустые разговоры для Европы - затягивание времени. Украина надёжная!
Всё закончится с окончанием действия контракта.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:34
nik1, ога, пиши уже сразу - 20 трульярдов биткойнов, зрада-епвашумать!
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:34
То есть за транзитный доход бороться не стоит, я правильно понял мысль?
От спонсирования и военной поддержки террористов на Донбассе Россия не откажется. Это никак не зависит от транзитного контракта.
И мы можем выбирать - отказаться от любого сотрудничества с Россией, в том числе по газу, либо продолжать сотрудничать там, где выгодно нам, в том числе обеспечивая транзит их газа в ЕС за неплохой $X 000 000 000.
Первый вариант более честный и моральный, второй - более прагматичный.
Я готов на любой, хоть второй мне больше нравися. Но обозначу несколько нюансов.
В случае полного отказа от сотрудничества с РФ, конфеток нашего Президента на полках российских супермаркетов тоже не должно быть. Ну и придется смириться с тем, что обогреваться придется кизяками, поскольку 40% потребностей газа мы импортируем из России (альтернатива - это остановить всю промышленность), а курс придется опустить до 40-50 грн за доллар (а из этого вытекает 30-50%-е повышение стоимости продуктов питания, 70%-е - стоимости бензина и всех-всех-всех импортных товаров, включая одежду, обувь, смартфоны, бытовую химию, автомобили и товары домашнего быта).
Вам лично что больше по душе?
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:57
Cценарий, нарисованный Вами, конечно, алармистский, но ничего исключить нельзя. Экспорт газа в Европу через украинскую ГТС приносит РФ около 20 млрд. долларов в год из примерно 430 млрд. общего экспорта по итогам текущего года (4,5%). В 20-ом будут запущены Сила Сибири и Турецкий поток, способные прокачивать 50 млрд. м3/год (около 10 млрд. долларов). Т.е. совокупные потери в случае полного прекращения транзита через Украину составят около 2% экспорта. Гипотетически, учитывая общий настрой Политбюро-2, оно вполне может на это пойти. Увы, но в экономике у России превалирует вовсе не экономика...Потери же для Европы 85 млрд. м3 газа в зиму 20-го года, заместить который СПГ за несколько месяцев не получится, будут чудовищны. Для Украины сценарий и вовсе будет катастрофический - своя рубашка ближе к телу, поэтому никакого словацкого/венгерского/польского газа не будет в принципе.
На этом и строится расчет российского руководства - довести ситуацию до последней черты, а потом заставить своих партнеров срочно искать из нее выход. Конечно, это будет катастрофой и для репутации РФ и для Газпрома, но в нынешней ситуации на это просто плюнут.
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:11
Волгарь , а на чем строится расчет украинского руководства, как Вы думаете? Ведь итоговое решение сумма расчетов.
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