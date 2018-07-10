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Україна не піде на мирову
угоду з "Газпромом" - Клімкін

Україна не піде на мирову угоду з "Газпромом" - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:26

  nik1 написав:Волгарь , а на чем строится расчет украинского руководства, как Вы думаете? Ведь итоговое решение сумма расчетов.

Не знаю - тут у Вас все карты на руках по внутренним источникам информации, а также слухам/сплетням и прочим инсайдерским источникам. Выскажу свое личное мнение - если у российского руководства, видимо, есть четкий план по экономическому удушению Украины, то у украинского (судя по разнообразию, мягко говоря, мнений в нем) единой стратегии не видно, по крайней мере, внешне.
Но у меня последние года 3 складывается твердое убеждение - оно (руководство РФ) легко переступит через перспективу заморозить Европу и Украину, если представится удобный момент...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:28

  nik1 написав:Волгарь , а на чем строится расчет украинского руководства, как Вы думаете? Ведь итоговое решение сумма расчетов.


Не знаю что ответит уважаемый Волгарь, но как по мне, у них расчет один - набить карманы и сбежать :)

фас!
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:29

Re: на мирову

  redmax11 написав:после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну

Зачем Украина участвовала в данных переговорах с РФ? если Украину устроит только капитуляция РФ
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:39

Re: Україна не піде на мирову угоду з

Поражает наивность людей, считающих, что Газпром - договороспособен. Он решение судов игнорирует, а тут вдруг должен с какой-то радости начать выполнять все свои обязательства, если ему часть долга простить?! С какой такой радости?!
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:48

Re: наивность

  Pavlentiy написав:Он решение судов игнорирует, а тут вдруг должен с какой-то радости начать выполнять все свои обязательства, если ему часть долга простить?! С какой такой радости

Зачем Украина сидела за одним столом с недоговороспособным Газпромом??? Кого она хотела обмануть?..
sal
 
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