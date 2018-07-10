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Україна не піде на мирову
угоду з "Газпромом" - Клімкін

Україна не піде на мирову угоду з "Газпромом" - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:26

  nik1 написав:Волгарь , а на чем строится расчет украинского руководства, как Вы думаете? Ведь итоговое решение сумма расчетов.

Не знаю - тут у Вас все карты на руках по внутренним источникам информации, а также слухам/сплетням и прочим инсайдерским источникам. Выскажу свое личное мнение - если у российского руководства, видимо, есть четкий план по экономическому удушению Украины, то у украинского (судя по разнообразию, мягко говоря, мнений в нем) единой стратегии не видно, по крайней мере, внешне.
Но у меня последние года 3 складывается твердое убеждение - оно (руководство РФ) легко переступит через перспективу заморозить Европу и Украину, если представится удобный момент...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:28

  nik1 написав:Волгарь , а на чем строится расчет украинского руководства, как Вы думаете? Ведь итоговое решение сумма расчетов.


Не знаю что ответит уважаемый Волгарь, но как по мне, у них расчет один - набить карманы и сбежать :)

фас!
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antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:29

Re: на мирову

  redmax11 написав:после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну

Зачем Украина участвовала в данных переговорах с РФ? если Украину устроит только капитуляция РФ
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:39

Re: Україна не піде на мирову угоду з

Поражает наивность людей, считающих, что Газпром - договороспособен. Он решение судов игнорирует, а тут вдруг должен с какой-то радости начать выполнять все свои обязательства, если ему часть долга простить?! С какой такой радости?!
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:48

Re: наивность

  Pavlentiy написав:Он решение судов игнорирует, а тут вдруг должен с какой-то радости начать выполнять все свои обязательства, если ему часть долга простить?! С какой такой радости

Зачем Украина сидела за одним столом с недоговороспособным Газпромом??? Кого она хотела обмануть?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:19

sal там еще был ЕС, который может выступать гарантом договора.
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:25

Re: не піде

  Pavlentiy написав:был ЕС, который может выступать гарантом договора.

Нельзя гарантировать договор между двумя недоговороспособными субъектами.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:53

  Волгарь написав:
  zРадио написав:
  redmax11 написав:ЗРАДио, ты правда думаешь что после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну? Смешной такой))


То есть за транзитный доход бороться не стоит, я правильно понял мысль?

От спонсирования и военной поддержки террористов на Донбассе Россия не откажется. Это никак не зависит от транзитного контракта.

И мы можем выбирать - отказаться от любого сотрудничества с Россией, в том числе по газу, либо продолжать сотрудничать там, где выгодно нам, в том числе обеспечивая транзит их газа в ЕС за неплохой $X 000 000 000.

Первый вариант более честный и моральный, второй - более прагматичный.

Я готов на любой, хоть второй мне больше нравися. Но обозначу несколько нюансов.

В случае полного отказа от сотрудничества с РФ, конфеток нашего Президента на полках российских супермаркетов тоже не должно быть. Ну и придется смириться с тем, что обогреваться придется кизяками, поскольку 40% потребностей газа мы импортируем из России (альтернатива - это остановить всю промышленность), а курс придется опустить до 40-50 грн за доллар (а из этого вытекает 30-50%-е повышение стоимости продуктов питания, 70%-е - стоимости бензина и всех-всех-всех импортных товаров, включая одежду, обувь, смартфоны, бытовую химию, автомобили и товары домашнего быта).

Вам лично что больше по душе?

Cценарий, нарисованный Вами, конечно, алармистский, но ничего исключить нельзя. Экспорт газа в Европу через украинскую ГТС приносит РФ около 20 млрд. долларов в год из примерно 430 млрд. общего экспорта по итогам текущего года (4,5%). В 20-ом будут запущены Сила Сибири и Турецкий поток, способные прокачивать 50 млрд. м3/год (около 10 млрд. долларов). Т.е. совокупные потери в случае полного прекращения транзита через Украину составят около 2% экспорта. Гипотетически, учитывая общий настрой Политбюро-2, оно вполне может на это пойти. Увы, но в экономике у России превалирует вовсе не экономика...Потери же для Европы 85 млрд. м3 газа в зиму 20-го года, заместить который СПГ за несколько месяцев не получится, будут чудовищны. Для Украины сценарий и вовсе будет катастрофический - своя рубашка ближе к телу, поэтому никакого словацкого/венгерского/польского газа не будет в принципе.
На этом и строится расчет российского руководства - довести ситуацию до последней черты, а потом заставить своих партнеров срочно искать из нее выход. Конечно, это будет катастрофой и для репутации РФ и для Газпрома, но в нынешней ситуации на это просто плюнут.


Я не рассматриваю вариант снижения поставок российского газа в Европу как сколь либо вероятный. И вы сами знаете почему - у вашего Политбюро (несмотря даже на то, что оно не привыкло думать экономическими категориями - тут я с оценкой согласен) там живут дети, стоит недвижимость и лежат деньги.

На это они не пойдут, это глупость даже для них. Рассуждать можно только о перераспределении транзита. И тут чем больше у России газопроводов, тем слабее украинская позиция.

Поэтому именно сейчас, пользуясь ситуативным преимуществом в виде непаритетного решения Абритража, и пока не построен СП2, Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией и контрактовать транзит через ГТС на годы вперед.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:04

Re: Україна не піде на мирову угоду

...она пойдет на любой "выгодный" проект с "+", а в последствии с протянутой рукой. (тезисно)
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ruvex
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