Волгарь написав:

zРадио написав: redmax11 написав: ЗРАДио, ты правда думаешь что после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну? Смешной такой)) ЗРАДио, ты правда думаешь что после всего что произошло за последние 10 лет России можно доверять и всерьез рассчитывать, что они одной рукой будут качать какие то крохи через нашу трубу, а другой - поставлять оружие бамбасянам и спонсировать местную 5ю колонну? Смешной такой))



То есть за транзитный доход бороться не стоит, я правильно понял мысль?



От спонсирования и военной поддержки террористов на Донбассе Россия не откажется. Это никак не зависит от транзитного контракта.



И мы можем выбирать - отказаться от любого сотрудничества с Россией, в том числе по газу, либо продолжать сотрудничать там, где выгодно нам, в том числе обеспечивая транзит их газа в ЕС за неплохой $X 000 000 000.



Первый вариант более честный и моральный, второй - более прагматичный.



Я готов на любой, хоть второй мне больше нравися. Но обозначу несколько нюансов.



В случае полного отказа от сотрудничества с РФ, конфеток нашего Президента на полках российских супермаркетов тоже не должно быть. Ну и придется смириться с тем, что обогреваться придется кизяками, поскольку 40% потребностей газа мы импортируем из России (альтернатива - это остановить всю промышленность), а курс придется опустить до 40-50 грн за доллар (а из этого вытекает 30-50%-е повышение стоимости продуктов питания, 70%-е - стоимости бензина и всех-всех-всех импортных товаров, включая одежду, обувь, смартфоны, бытовую химию, автомобили и товары домашнего быта).



Вам лично что больше по душе? То есть за транзитный доход бороться не стоит, я правильно понял мысль?От спонсирования и военной поддержки террористов на Донбассе Россия не откажется. Это никак не зависит от транзитного контракта.И мы можем выбирать - отказаться от любого сотрудничества с Россией, в том числе по газу, либо продолжать сотрудничать там, где выгодно нам, в том числе обеспечивая транзит их газа в ЕС за неплохой $X 000 000 000.Первый вариант более честный и моральный, второй - более прагматичный.Я готов на любой, хоть второй мне больше нравися. Но обозначу несколько нюансов.В случае полного отказа от сотрудничества с РФ, конфеток нашего Президента на полках российских супермаркетов тоже не должно быть. Ну и придется смириться с тем, что обогреваться придется кизяками, поскольку 40% потребностей газа мы импортируем из России (альтернатива - это остановить всю промышленность), а курс придется опустить до 40-50 грн за доллар (а из этого вытекает 30-50%-е повышение стоимости продуктов питания, 70%-е - стоимости бензина и всех-всех-всех импортных товаров, включая одежду, обувь, смартфоны, бытовую химию, автомобили и товары домашнего быта).Вам лично что больше по душе?

полного прекращения транзита через Украину

Cценарий, нарисованный Вами, конечно, алармистский, но ничего исключить нельзя. Экспорт газа в Европу через украинскую ГТС приносит РФ около 20 млрд. долларов в год из примерно 430 млрд. общего экспорта по итогам текущего года (4,5%). В 20-ом будут запущены Сила Сибири и Турецкий поток, способные прокачивать 50 млрд. м3/год (около 10 млрд. долларов). Т.е. совокупные потери в случаесоставят около 2% экспорта. Гипотетически, учитывая общий настрой Политбюро-2, оно вполне может на это пойти. Увы, но в экономике у России превалирует вовсе не экономика...Потери же для Европы 85 млрд. м3 газа в зиму 20-го года, заместить который СПГ за несколько месяцев не получится, будут чудовищны. Для Украины сценарий и вовсе будет катастрофический - своя рубашка ближе к телу, поэтому никакого словацкого/венгерского/польского газа не будет в принципе.На этом и строится расчет российского руководства - довести ситуацию до последней черты, а потом заставить своих партнеров срочно искать из нее выход. Конечно, это будет катастрофой и для репутации РФ и для Газпрома, но в нынешней ситуации на это просто плюнут.