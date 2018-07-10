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Україна не піде на мирову
угоду з "Газпромом" - Клімкін

Україна не піде на мирову угоду з "Газпромом" - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:47

Re: Україна не піде на мирову угоду з

  Волгарь написав:Петро Олексевичем или паном Климкиным российское руководство не будет разговаривать ВСЕРЬЕЗ в принципе.


Очевидно. Вы можете назвать пару фамилий адекватных на украинском олимпе, с кем в принципе можно будет разговаривать?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:57

Волгарь

Удивительный факт - об Украине вы говорите процентов 60-80% справедливо, а о России - ни грамма правды!

Климкин не рукопожатный - об этом я написал, и с вами согласен. Порошенко не рукопожатный - не написал, но согласен с вами.

Украина - противник для России. Тоже согласен. Причем на бытовом уровне украинцы россиянам пусть не братья, но добрые соседи - хороводы до сих пор водим, несмотря на конфликт, а Москва - самое популярное транспортное направление и место трудоустройства. Но когда речь заходит об украинской государственности... тут, как сказал В.Винниченко, даже российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос...

Ну да ладно, теперь по вашим перлам о России. Даже не нужно проходиться во всем этим шойгу-патрушевым. Ответьте для начала на вопрос - где живут дочки Путина?

Пожалуйста, город и страна! По каждой дочери! Предоставьте ответ, не петляя! Без этого продолжать дискуссию "о решительности России против Запада" не представляется возможным!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:21

  zРадио написав:Волгарь

Удивительный факт - об Украине вы говорите процентов 60-80% справедливо, а о России - ни грамма правды!

Климкин не рукопожатный - об этом я написал, и с вами согласен. Порошенко не рукопожатный - не написал, но согласен с вами.

Украина - противник для России. Тоже согласен. Причем на бытовом уровне украинцы россиянам пусть не братья, но добрые соседи - хороводы до сих пор водим, несмотря на конфликт, а Москва - самое популярное транспортное направление и место трудоустройства. Но когда речь заходит об украинской государственности... тут, как сказал В.Винниченко, даже российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос...

Ну да ладно, теперь по вашим перлам о России. Даже не нужно проходиться во всем этим шойгу-патрушевым. Ответьте для начала на вопрос - где живут дочки Путина?

Пожалуйста, город и страна! Предоставьте ответ, не петляя! Без этого продолжать дискуссию "о решительности России против Запада" не представляется возможным!

Насчет дочек Путина - НЕ ЗНАЮ. Это как перл о том, что подполковник - самый богатый человек в мире. Его деньги за границей ищут едва ли не 20 лет подряд, но пока ни цента не нашли.
С Винниченко НЕ СОГЛАСЕН в принципе (хотя, если вспомнит ь его биографию - путанник он еще тот). Настоящий русский демократ - КАК РАЗ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ независимой Украины/Белоруссии/Молдавии и далее по списку. И вовсе не потому, что это подсказывает ему его убеждения, а по простой и весьма прозаической причине - только БЕЗ бывших постсоветских республик в РФ удалось обеспечить более-менее приемлимый уровень жизни за годы независимости (особенно по сравнению с временами РСФСР). Только потому, что история учит, что СОЮЗ С РОССИЕЙ (экономический или политический) любого государства - ЭТО ВСЕГДА ЗА СЧЕТ РОССИИ. Поэтому даже не обязательно демократ, а просто ПРАГМАТИК с некоторым опытом жизни в РФ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ любой кооперации/интеграции и прочих химер, о которых так любит говорить российское руководство.
Насчет добрых соседей - ВЫ ИСКРЕННЕ ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ. Я попал на форум в октябре 12-го (когда никто не мог даже помыслить о Донбасско/Крыских авантюрах- спорили о таможенно/таежном союзе, и искренне удивлялись, что я его принципиальный противник). Но уже тогда уровень русофобии (даже плохо скрываемой патологической ненависти к России) тут зашкаливал. А ведь тут процентов 85 русскоязычных и, видимо, не менее 1/5 этнических русских, искренне считающих себя креаклами.
Вы правы в том, что еще 5 лет назад в России НИЧЕГО ПОДОБНОГО (НЕПРИЯТИЯ УКРАИНЫ) НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ.
А теперь увы - есть. И чем выше пост (судя по общению), тем глубже эта зараза проникла в сознание. Именно поэтому я почти уверен, что компромисс (в том числе и по газу) малореален
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:25

Re: петля

  Волгарь написав:Насчет дочек Путина - НЕ ЗНАЮ. Это как перл

украинцы знают все о дочках Путина, а вы нет?!!
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:50

  sal написав:
  Волгарь написав:Насчет дочек Путина - НЕ ЗНАЮ. Это как перл

украинцы знают все о дочках Путина, а вы нет?!!


Да уж, смешно :) Города я не помню, но одна живет ыв Нидерландах, вторая - в Италии. Мне, как украинцу, позволительно не знать деталей )

Что касается денег Путина - достаточно того, что все его дружбаны и одноклассники в ТОПе рейтинга российского Форбса.
zРадио
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