Додано: Сер 18 лип, 2018 16:21

zРадио написав: Волгарь



Удивительный факт - об Украине вы говорите процентов 60-80% справедливо, а о России - ни грамма правды!



Климкин не рукопожатный - об этом я написал, и с вами согласен. Порошенко не рукопожатный - не написал, но согласен с вами.



Украина - противник для России. Тоже согласен. Причем на бытовом уровне украинцы россиянам пусть не братья, но добрые соседи - хороводы до сих пор водим, несмотря на конфликт, а Москва - самое популярное транспортное направление и место трудоустройства. Но когда речь заходит об украинской государственности... тут, как сказал В.Винниченко, даже российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос...



Ну да ладно, теперь по вашим перлам о России. Даже не нужно проходиться во всем этим шойгу-патрушевым. Ответьте для начала на вопрос - где живут дочки Путина?



Пожалуйста, город и страна! Предоставьте ответ, не петляя! Без этого продолжать дискуссию "о решительности России против Запада" не представляется возможным! Удивительный факт - об Украине вы говорите процентов 60-80% справедливо, а о России - ни грамма правды!Климкин не рукопожатный - об этом я написал, и с вами согласен. Порошенко не рукопожатный - не написал, но согласен с вами.Украина - противник для России. Тоже согласен. Причем на бытовом уровне украинцы россиянам пусть не братья, но добрые соседи - хороводы до сих пор водим, несмотря на конфликт, а Москва - самое популярное транспортное направление и место трудоустройства. Но когда речь заходит об украинской государственности... тут, как сказал В.Винниченко, даже российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос...Ну да ладно, теперь по вашим перлам о России. Даже не нужно проходиться во всем этим шойгу-патрушевым. Ответьте для начала на вопрос - где живут дочки Путина?Пожалуйста, город и страна! Предоставьте ответ, не петляя! Без этого продолжать дискуссию "о решительности России против Запада" не представляется возможным!

Насчет дочек Путина - НЕ ЗНАЮ. Это как перл о том, что подполковник - самый богатый человек в мире. Его деньги за границей ищут едва ли не 20 лет подряд, но пока ни цента не нашли.С Винниченко НЕ СОГЛАСЕН в принципе (хотя, если вспомнит ь его биографию - путанник он еще тот). Настоящий русский демократ - КАК РАЗ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ независимой Украины/Белоруссии/Молдавии и далее по списку. И вовсе не потому, что это подсказывает ему его убеждения, а по простой и весьма прозаической причине - только БЕЗ бывших постсоветских республик в РФ удалось обеспечить более-менее приемлимый уровень жизни за годы независимости (особенно по сравнению с временами РСФСР). Только потому, что история учит, что СОЮЗ С РОССИЕЙ (экономический или политический) любого государства - ЭТО ВСЕГДА ЗА СЧЕТ РОССИИ. Поэтому даже не обязательно демократ, а просто ПРАГМАТИК с некоторым опытом жизни в РФ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ любой кооперации/интеграции и прочих химер, о которых так любит говорить российское руководство.Насчет добрых соседей - ВЫ ИСКРЕННЕ ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ. Я попал на форум в октябре 12-го (когда никто не мог даже помыслить о Донбасско/Крыских авантюрах- спорили о таможенно/таежном союзе, и искренне удивлялись, что я его принципиальный противник). Но уже тогда уровень русофобии (даже плохо скрываемой патологической ненависти к России) тут зашкаливал. А ведь тут процентов 85 русскоязычных и, видимо, не менее 1/5 этнических русских, искренне считающих себя креаклами.Вы правы в том, что еще 5 лет назад в России НИЧЕГО ПОДОБНОГО (НЕПРИЯТИЯ УКРАИНЫ) НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ.А теперь увы - есть. И чем выше пост (судя по общению), тем глубже эта зараза проникла в сознание. Именно поэтому я почти уверен, что компромисс (в том числе и по газу) малореален