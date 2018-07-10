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Україна не піде на мирову
угоду з "Газпромом" - Клімкін

Україна не піде на мирову угоду з "Газпромом" - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:01

А я пишу вовсе не о бытовой русофобии, а об отношении большинства форумчан к РФ на основании общения с ними в 12-13-ом году. Уже тогда многие посты были за гранью фола.
Честно говоря, тогда отрытая немотивированная ненависть казалась мне чем-то из-ряда вон выходящим.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40

  Волгарь написав:А я пишу вовсе не о бытовой русофобии, а об отношении большинства форумчан к РФ на основании общения с ними в 12-13-ом году. Уже тогда многие посты были за гранью фола.
Честно говоря, тогда отрытая немотивированная ненависть казалась мне чем-то из-ряда вон выходящим.


Вы же сами могли их и провоцировать. Я общаюсь с вами очень недолго, но уже делал замечания относительно чванства.

Таких русских не будут любить даже в Беларуси, которая с вами по-прежнему братается
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:52

  zРадио написав:
  Волгарь написав:А я пишу вовсе не о бытовой русофобии, а об отношении большинства форумчан к РФ на основании общения с ними в 12-13-ом году. Уже тогда многие посты были за гранью фола.
Честно говоря, тогда отрытая немотивированная ненависть казалась мне чем-то из-ряда вон выходящим.


Вы же сами могли их и провоцировать. Я общаюсь с вами очень недолго, но уже делал замечания относительно чванства.

Таких русских не будут любить даже в Беларуси, которая с вами по-прежнему братается

Какое же может быть чванство в цифрах? Если Вы заметили, то я почти не делаю выводов - просто привожу данные с сайтов gks, worldbank или ukrstat и им подобных. То, что касательно РФ И Украины, в 90% случаев они отличаются КРАТНО, а в оставшихся на десятки процентов - НЕ МОЯ ВИНА. Более того, у меня нет и реального представления/понимания, КАК две очень похожие еще 30 лет назад экономики (и по масштабам и по удельным показателям)пришли столь разительным контрастам...
Впрочем, оставим это - лучше о газе.
Волгарь
 
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