Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
У Президента очередной большой двойной праздник!
1) Уникальный самолёт из Украины пролетел над Францией!
2) И в нём нет ни одной русской детали!
Хочется всех поздравить. Затрудняюсь в порядке - чтобы ни кого не обидеть...
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