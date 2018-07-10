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Порошенко: Росія більше не
виробляє деталі для Ан-178

Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

У Президента очередной большой двойной праздник!
1) Уникальный самолёт из Украины пролетел над Францией!
2) И в нём нет ни одной русской детали!
Хочется всех поздравить. Затрудняюсь в порядке - чтобы ни кого не обидеть...
mister-svet
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