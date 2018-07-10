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Порошенко: Росія більше не
виробляє деталі для Ан-178

Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23

У Президента очередной большой двойной праздник!
1) Уникальный самолёт из Украины пролетел над Францией!
2) И в нём нет ни одной русской детали!
Хочется всех поздравить. Затрудняюсь в порядке - чтобы ни кого не обидеть...
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:50

mister-svet А чем он уникален? У Антонова-178 столько конкурентов, что перспективы этого самолета с западными комплектующими, а значит, и повышенной ценой более чем туманны. Украина одна не потянет этот коммерческий проект. А Запад помогать не самолету не будет - конкуренты не нужны.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:07

Любопытные факты
Ан-178
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-178
Презентация Ан-178 состоялась 16 апреля 2015 года на госпредприятии «Антонов» в Киеве[7]. Первый полёт состоялся 7 мая 2015 года на аэродроме «Гостомель»[8][9].
9 декабря 2015 года произведён первый запуск газотурбинного двигателя Д-436-148ФМ, предназначенного для установки на Ан-178[12].
29 декабря 2015 года госпредприятие «Антонов» завершило сборку второго фюзеляжа[13].
По состоянию на апрель 2017 года, в связи с необходимостью замены российских комплектующих, производство самолёта остановлено[14].
С 18 июля 2018 года "Антонов" больше не нуждается в российских деталях. 78% комплектующих украинского производства, остальные закупают у подразделения "Boeing", компании "Awiall".

Т.е. существует 1 прототип и 1фюзеляж самолета
Заключённые соглашения о поставках
Иракская компания (1 шт.) - Твёрдый контракт.[18] Покупка через ГК «УкрОборонПром». Поставка в течение 2016—2017 годов.
Silk Way Airlines (Азербайджан) (10 шт.) Твёрдый контракт.
И 2 МАМАРАНДУМА.
Чтобы начать серийное производство явно маловато.
Волгарь
 
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