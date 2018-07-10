Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: Росія більше не виробляє деталі для Ан-178.
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:23
У Президента очередной большой двойной праздник!
1) Уникальный самолёт из Украины пролетел над Францией!
2) И в нём нет ни одной русской детали!
Хочется всех поздравить. Затрудняюсь в порядке - чтобы ни кого не обидеть...
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:50
mister-svet А чем он уникален? У Антонова-178 столько конкурентов, что перспективы этого самолета с западными комплектующими, а значит, и повышенной ценой более чем туманны. Украина одна не потянет этот коммерческий проект. А Запад помогать не самолету не будет - конкуренты не нужны.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:07
Любопытные факты
Ан-178
Т.е. существует 1 прототип и 1фюзеляж самолета
Заключённые соглашения о поставках
Иракская компания (1 шт.) - Твёрдый контракт.[18] Покупка через ГК «УкрОборонПром». Поставка в течение 2016—2017 годов.
Silk Way Airlines (Азербайджан) (10 шт.) Твёрдый контракт.
И 2 МАМАРАНДУМА.
Чтобы начать серийное производство явно маловато.
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