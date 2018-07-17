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В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, ініціатива парламентарія складається в розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).
Дивися повний текст В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки розмитнення авто
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:18
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