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В Україні запропонували
змінити формулу розрахунку...

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, ініціатива парламентарія складається в розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).

Дивися повний текст В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки розмитнення авто.
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