RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запропонували
змінити формулу розрахунку...

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56

В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, ініціатива парламентарія складається в розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).

Дивися повний текст В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки розмитнення авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83265
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56

Ух ти . За!
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:18

Хороший вариант
anton_gms
 
Повідомлень: 544
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56

Ага, прочитаємо новину та помріємо трохи
GBK
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:40

..стал бы даже "очень НЕплохим" вариантом при умножении предложенного варианта на 2-3 (по указанному Гольф-у = 320....480 баксов ) - интерес фискалов тоже надо "уважить" в данном случае...
maestro71
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:45

Люблю читать профессиональные статьи. Назвали ставку акциза "растаможкой" и дали людям порадоваться.
"Растаможка"=НДС 20% + пошлина 10% + акциз.
nyv
 
Повідомлень: 109
З нами з: 06.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:21

Re: В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...

  nyv написав:Люблю читать профессиональные статьи. Назвали ставку акциза "растаможкой" и дали людям порадоваться.
"Растаможка"=НДС 20% + пошлина 10% + акциз.

ага, тоже самое :)
особенно прикольно, что при начислении ставки ндс никто не оценит 10-летнюю бмв в 5-8 тысяч евро. будут оценивать по каким-то рыночным ценам внутри страны.
тысяч в 20-30 думаю оценят.
зато люди успокоятся, ну или ндс будут требовать отменить.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 606
З нами з: 10.05.17
Подякував: 108 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бідних в Україні зараз більше, ніж п'ять років тому -... 1, 2, 3
R2 » Сер 18 лип, 2018 09:26
27 1212
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 15:00
kalinavalera1
В Україні 95% доріг у стані, який не відповідає нормам —...
R2 » Вів 17 лип, 2018 18:25
3 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 10:25
max1gu
Кабмін може змінити норми споживання газу для населення... 1, 2
R2 » Вів 17 лип, 2018 08:35
11 506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 09:52
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3322)
18.07.2018 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.