Зокрема, ініціатива парламентарія складається в розрахунку розмитнення за формулою: Ставка = Ставка (базова) х К (двигун) х К (викид).
Дивися повний текст В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки розмитнення авто.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:56
В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували змінити формулу розрахунку ставки розмитнення авто.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:40
..стал бы даже "очень НЕплохим" вариантом при умножении предложенного варианта на 2-3 (по указанному Гольф-у = 320....480 баксов ) - интерес фискалов тоже надо "уважить" в данном случае...
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:45
Люблю читать профессиональные статьи. Назвали ставку акциза "растаможкой" и дали людям порадоваться.
"Растаможка"=НДС 20% + пошлина 10% + акциз.
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:21
Re: В Україні запропонували змінити формулу розрахунку...
ага, тоже самое
особенно прикольно, что при начислении ставки ндс никто не оценит 10-летнюю бмв в 5-8 тысяч евро. будут оценивать по каким-то рыночным ценам внутри страны.
тысяч в 20-30 думаю оценят.
зато люди успокоятся, ну или ндс будут требовать отменить.
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