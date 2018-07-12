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Кабмін спростив процедуру
працевлаштування іноземців в...

Кабмін спростив процедуру працевлаштування іноземців в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:25

Кабмін спростив процедуру працевлаштування іноземців в...

Пропонуємо до обговорення:
Скасовано 22 застарілі нормативно-правові акти.

Дивися повний текст Кабмін спростив процедуру працевлаштування іноземців в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:25

Економили на зарплатах для своїх, економили... Старі спеціалвсти повимирали, лишилися одиниці, молодь не бажає роками сидіти на мінімалці, поки навчиться, інженерні школи зникли, інститути розвалилися, тепер будуть платити німцям. До відома. У нас вартість проектування середнього за розміром об'єкта 0,7-1,3% від вартості будівельно-монтажних робіт, але і це вибити з замовника неможливо. У німців - 7-10%.
andriyzhagun
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