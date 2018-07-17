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Експерт назвав причини
подорожчання автогазу

Експерт назвав причини подорожчання автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43

Експерт назвав причини подорожчання автогазу

Пропонуємо до обговорення:
Цьому можуть посприяти плани США.

Дивися повний текст Експерт назвав причини подорожчання автогазу.
R2
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