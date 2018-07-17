Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».
Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43
Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43
немного нужно уточнить, значение калорийности газа, установленные ГОСТ 5542-87 - не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.
|