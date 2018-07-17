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Карта якості газу по регіонах
України (інфографіка)

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».

Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43

немного нужно уточнить, значение калорийности газа, установленные ГОСТ 5542-87 - не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:25

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

  Cactus написав:не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.

на карте минимальная цифра 8127, явно "не ниже" 7600.
наверно в расширенном анализе есть и другие данные о качестве газа?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:13

основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...
Тракторист
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