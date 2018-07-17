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Карта якості газу по регіонах
України (інфографіка)

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».

Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43

немного нужно уточнить, значение калорийности газа, установленные ГОСТ 5542-87 - не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:25

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

  Cactus написав:не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.

на карте минимальная цифра 8127, явно "не ниже" 7600.
наверно в расширенном анализе есть и другие данные о качестве газа?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:13

основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:16

  Тракторист написав:основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...

В бытовой сети давление 0.05 атм. Так что обмануть таким образом можно максимум на 3-5%. Если давление ещё понизить, то в газопровод начнёт засасывать воздух, а не наоборот. Ох уж эти зрадотеоретики
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:39

  smdtranz написав:
  Тракторист написав:основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...

В бытовой сети давление 0.05 атм. Так что обмануть таким образом можно максимум на 3-5%. Если давление ещё понизить, то в газопровод начнёт засасывать воздух, а не наоборот. Ох уж эти зрадотеоретики

во-первых, максимально допустимое давление в сетях бытовых потребителей не 0,05 атм, а 0,03 бар/атм (300 мм.вод.ст.) - см. ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение";

во-вторых, минимальное рабочее давление в сетях низкого давления 90 мм.вод.ст. (в аварийных ситуациях 60 мм.вод.ст.);

в-третьих, посчитайте насколько будет отличаться калорийность 1м3 газа при давлении 300 мм.вод.ст. и например 150 мм.вод.ст. (среднее давление у потребителя в зимнее время) и это будет значительно больше чем 3-5% о которых вы писали выше...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:24

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

Это будет 1.47%.
Ибо речи идёт о давлении относительно атмосферного. А плотность зависит от абсолютного давления, относительно вакуума.
Атмосферное давление примерно 10000мм. вод. ст. Потому разница в плотности будет как между 10300 и 10150.
smdtranz
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