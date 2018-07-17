Про це Finance.ua розповів оператор української газотранспортної системи АТ «Укртрансгаз».
Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43
Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Карта якості газу по регіонах України (інфографіка).
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:43
немного нужно уточнить, значение калорийности газа, установленные ГОСТ 5542-87 - не ниже 7600 ккал/м3, а не просто при норме стандарта... и качество газа не ограничивается только одним показателем калорийности.
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:25
Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:13
основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:16
В бытовой сети давление 0.05 атм. Так что обмануть таким образом можно максимум на 3-5%. Если давление ещё понизить, то в газопровод начнёт засасывать воздух, а не наоборот. Ох уж эти зрадотеоретики
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:39
во-первых, максимально допустимое давление в сетях бытовых потребителей не 0,05 атм, а 0,03 бар/атм (300 мм.вод.ст.) - см. ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение";
во-вторых, минимальное рабочее давление в сетях низкого давления 90 мм.вод.ст. (в аварийных ситуациях 60 мм.вод.ст.);
в-третьих, посчитайте насколько будет отличаться калорийность 1м3 газа при давлении 300 мм.вод.ст. и например 150 мм.вод.ст. (среднее давление у потребителя в зимнее время) и это будет значительно больше чем 3-5% о которых вы писали выше...
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Додано: Сер 18 лип, 2018 18:24
Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
Это будет 1.47%.
Ибо речи идёт о давлении относительно атмосферного. А плотность зависит от абсолютного давления, относительно вакуума.
Атмосферное давление примерно 10000мм. вод. ст. Потому разница в плотности будет как между 10300 и 10150.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:39
Обман везде: и по калорийности (химико аналитические лаборатории пишут то, что приказал работодатель) и по давлению. С февраля у меня почему-то резко вырос расход газа. Для поддержания одной и той же температуры в доме, приготовления такого же кол-ва горячей воды и пищи на то же кол-во жильцов теперь расходуется газа на 40-50 % больше, чем за тот же период прошлого года. Т.е. втихаря, самым бесчестным способом, нам фактически уже подняли цены на газ на 40-50%. Самки собаки!!!
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:34
Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор
Додано: Чет 19 лип, 2018 08:44
Re: по регіонах України
Какая область какой газ видобувае, тот и потребляет.
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