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Карта якості газу по регіонах
України (інфографіка)

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:10

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

  Sovenok написав:Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор

Чтобы утечка бытового газа сразу была заметна, в него добавляют одоранты — тиолы, содержащие сероводородную группу (SH). Обычно это этилмеркаптан (C2H5SH) с запахом гнилой капусты. Он ядовит, но «запах газа» ощущается уже при совершенно безопасной его концентрации в воздухе — менее одной части на 100 миллионов.
yanyura
 
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