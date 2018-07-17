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Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:10
Sovenok написав:
Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор
Чтобы утечка бытового газа сразу была заметна, в него добавляют одоранты — тиолы, содержащие сероводородную группу (SH). Обычно это этилмеркаптан (C2H5SH) с запахом гнилой капусты. Он ядовит, но «запах газа» ощущается уже при совершенно безопасной его концентрации в воздухе — менее одной части на 100 миллионов.
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