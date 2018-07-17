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Карта якості газу по регіонах
України (інфографіка)

Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:10

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

  Sovenok написав:Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор

Чтобы утечка бытового газа сразу была заметна, в него добавляют одоранты — тиолы, содержащие сероводородную группу (SH). Обычно это этилмеркаптан (C2H5SH) с запахом гнилой капусты. Он ядовит, но «запах газа» ощущается уже при совершенно безопасной его концентрации в воздухе — менее одной части на 100 миллионов.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:43

Re: Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)

Красных языков как зимой нет, зато ярко синего газа тоже уже нет а он и такой и такой был периодами. Теперь просто голубой. Что это значит?
Juna
 
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  Sovenok написав:
  warlamp написав:
  Тракторист написав:основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...

Обман везде: и по калорийности (химико аналитические лаборатории пишут то, что приказал работодатель) и по давлению. С февраля у меня почему-то резко вырос расход газа. Для поддержания одной и той же температуры в доме, приготовления такого же кол-ва горячей воды и пищи на то же кол-во жильцов теперь расходуется газа на 40-50 % больше, чем за тот же период прошлого года. Т.е. втихаря, самым бесчестным способом, нам фактически уже подняли цены на газ на 40-50%. Самки собаки!!! :evil:


Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор


Стоит Страж, всё нормально по утечкам. И не пахнет. И не у меня одного вырос расход, у соседей тоже.
warlamp
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