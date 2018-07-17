|
|
|
Карта якості газу по регіонах України (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:10
Sovenok написав:
Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор
Чтобы утечка бытового газа сразу была заметна, в него добавляют одоранты — тиолы, содержащие сероводородную группу (SH). Обычно это этилмеркаптан (C2H5SH) с запахом гнилой капусты. Он ядовит, но «запах газа» ощущается уже при совершенно безопасной его концентрации в воздухе — менее одной части на 100 миллионов.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3729
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:43
Красных языков как зимой нет, зато ярко синего газа тоже уже нет а он и такой и такой был периодами. Теперь просто голубой. Что это значит?
-
Juna
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 27.10.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:20
Sovenok написав: warlamp написав: Тракторист написав:
основной обман бытовых потребителей происходит не из-за качества газа, а из-за его давления перед счётчиком - тариф определяет стоимость нормального м3, а бытовые счётчики измеряют физические м3. в результате чего потребителей могут обнанывать до 30-40%...
Обман везде: и по калорийности (химико аналитические лаборатории пишут то, что приказал работодатель) и по давлению. С февраля у меня почему-то резко вырос расход газа. Для поддержания одной и той же температуры в доме, приготовления такого же кол-ва горячей воды и пищи на то же кол-во жильцов теперь расходуется газа на 40-50 % больше, чем за тот же период прошлого года. Т.е. втихаря, самым бесчестным способом, нам фактически уже подняли цены на газ на 40-50%. Самки собаки!!!
Шукайте витоки газу після лічильника. Бажано позичити в когось газосигналізатор
Стоит Страж, всё нормально по утечкам. И не пахнет. И не у меня одного вырос расход, у соседей тоже.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|