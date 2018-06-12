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Цього року Нацполіція планує
закупити 80 спецавтомобілів

Цього року Нацполіція планує закупити 80 спецавтомобілів
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:44

Цього року Нацполіція планує закупити 80 спецавтомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція України планує закупити 80 спецавтомобілів для перевезення осіб, які перебувають в ізоляторах тимчасового утримання.

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