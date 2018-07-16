Про це повідомили у прес-службі Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Дивися повний текст Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51
Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор
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Дивися повний текст Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор.
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51
Ну вот, начинают друг другу дули тыкать, только вот у АМКУ "рыльце то в пушку"
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