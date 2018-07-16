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Дніпроазот можуть оштрафувати
за відмову продавати хлор

Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51

Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Дивися повний текст Дніпроазот можуть оштрафувати за відмову продавати хлор.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:51

Ну вот, начинают друг другу дули тыкать, только вот у АМКУ "рыльце то в пушку"
papazina
 
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