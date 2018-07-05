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Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.
Дивися повний текст Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди працівникам державних компаній
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:54
Запретил или нет? вот в чем вопрос
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:11
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