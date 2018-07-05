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Уряд заборонив виплачувати
бонуси та винагороди...

Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:54

Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.

Дивися повний текст Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди працівникам державних компаній.
R2
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Запретил или нет? вот в чем вопрос
sal
 
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"Я предлагаю" ...
Moimir
 
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Ось як цю "новину" подали в українських змі-"Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях."Знову піар-цирк.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:45

офигенные управленцы - нет чтобы разработать объективную систему оценки вклада, так они все запрещают. Какой стимул будет у работника любого уровня предлагать что-то более совершенное и делать больше чем должен? ведь зарплата и так будет выплачена...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:47

  r_skrypnik написав:офигенные управленцы - нет чтобы разработать объективную систему оценки вклада, так они все запрещают. Какой стимул будет у работника любого уровня предлагать что-то более совершенное и делать больше чем должен? ведь зарплата и так будет выплачена...

Стимул такой: не нравится - уходи.
За работу - платят зарплату.
Выполняешь требования - получаешь зарплату.
Не выполняешь, или что-то не нравится - освобождаешь место.
В первую очередь это касается коболева и витренко
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:50

r_skrypnik ..что называется - снял с языка!... они не управленцы, они - клоуны-популисты с колхозной ярмарки!!.. то, что лежит на поверхности и доступно к пониманию мало-мальски грамотного человека, этим кройцманам дается (а скорее всего - и НЕ дается!!) с трудом!!.. то ли в образовании пробелы (диплом о высшем образовании у премьера ЛИПОВЫЙ?!!), то ли природа "отдохнула" на них раньше времени!??..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:54

Это первое решение Гройсмэна, которое я поддерживаю.
Если оно не окажется фейком, или "проектом"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:56

Если "управленцам" что-то не нравится - пусть идут устраиваются в BP, Shell и прочие частные компании.
Хотя их туда не возьмут даже на позицию уборщика или грузчика
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:00

Грйс-мэн советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?
r_skrypnik
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