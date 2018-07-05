Кабінет міністрів України заборонив виплати бонусів та винагород в компаніях, власником яких є держава.
Дивися повний текст Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди працівникам державних компаній.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:54
Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди працівникам державних компаній.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:39
Ось як цю "новину" подали в українських змі-"Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях."Знову піар-цирк.
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:45
офигенные управленцы - нет чтобы разработать объективную систему оценки вклада, так они все запрещают. Какой стимул будет у работника любого уровня предлагать что-то более совершенное и делать больше чем должен? ведь зарплата и так будет выплачена...
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:47
Стимул такой: не нравится - уходи.
За работу - платят зарплату.
Выполняешь требования - получаешь зарплату.
Не выполняешь, или что-то не нравится - освобождаешь место.
В первую очередь это касается коболева и витренко
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:50
r_skrypnik ..что называется - снял с языка!... они не управленцы, они - клоуны-популисты с колхозной ярмарки!!.. то, что лежит на поверхности и доступно к пониманию мало-мальски грамотного человека, этим кройцманам дается (а скорее всего - и НЕ дается!!) с трудом!!.. то ли в образовании пробелы (диплом о высшем образовании у премьера ЛИПОВЫЙ?!!), то ли природа "отдохнула" на них раньше времени!??..
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:54
Это первое решение Гройсмэна, которое я поддерживаю.
Если оно не окажется фейком, или "проектом"
Додано: Сер 18 лип, 2018 13:56
Если "управленцам" что-то не нравится - пусть идут устраиваются в BP, Shell и прочие частные компании.
Хотя их туда не возьмут даже на позицию уборщика или грузчика
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:00
Грйс-мэн советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?
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