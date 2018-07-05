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Уряд заборонив виплачувати
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Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04

  r_skrypnik написав:советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?

Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.

Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:33

Re: управление

  r_skrypnik написав:разработать объективную систему оценки вклада, так они все запрещают. Какой стимул будет

Не всегда и не все. А только когда на форумах и в лицекниге разгоняют зраду.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:35

Re: уряд

  Грйс-мэн написав:не нравится - пусть идут устраиваются в BP, Shell и прочие частные компании.
Хотя их туда не возьмут даже на позицию уборщика или грузчика

Так многие уже выехали в Польшу и продолжают выезжать. Нормально их берут и теми и другими.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38

Re: к пониманию

  maestro71 написав:то ли в образовании пробелы (диплом о высшем образовании у премьера ЛИПОВЫЙ?!!), то ли природа "отдохнула" на них

Так реформу образования и внедряют двоечники. Оценки отменить, красную ручку у учителей забрать, гладить по головкам.
sal
 
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