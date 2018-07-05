Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04
r_skrypnik написав:
советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?
Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.
Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:33
r_skrypnik написав:
разработать объективную систему оценки вклада, так они все запрещают. Какой стимул будет
Не всегда и не все. А только когда на форумах и в лицекниге разгоняют зраду.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:35
Грйс-мэн написав:
не нравится - пусть идут устраиваются в BP, Shell и прочие частные компании.
Хотя их туда не возьмут даже на позицию уборщика или грузчика
Так многие уже выехали в Польшу и продолжают выезжать. Нормально их берут и теми и другими.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:38
maestro71 написав:
то ли в образовании пробелы (диплом о высшем образовании у премьера ЛИПОВЫЙ?!!), то ли природа "отдохнула" на них
Так реформу образования и внедряют двоечники. Оценки отменить, красную ручку у учителей забрать, гладить по головкам.
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