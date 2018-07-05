RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд заборонив виплачувати
бонуси та винагороди...

Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04

  r_skrypnik написав:советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?

Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.

Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 312
З нами з: 22.01.18
Подякував: 211 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37

если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.
alex_o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:17

  alex_o написав:если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.

Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами?
Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже?
И еще, почему эти профессионалы насчитали себе % от общей суммы, проигранной и выигранной, а не только от выигранной в арбитраже?

А по заявлению Гройсмана - он сделал его только после того, как началась волна возмущений по премиям руководителям Нафтогаза. До этого он просто молчал. И сомневаюсь, что он потребует от них возврата тех премий.
yanyura
 
Повідомлень: 3720
З нами з: 09.01.09
Подякував: 895 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:45

  yanyura написав:
  alex_o написав:если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.

Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами?
Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже?


Крутая претензия. А почему Газпром проиграл следующее - потому что там не профессионалы работали? Или потому что Нафтогаз поменял Коболева и Витренко на профессионалов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 07.04.17
Подякував: 183 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн, zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Автовласники подали до суду на уряд через посилення прав...
R2 » Чет 12 лип, 2018 15:20
9 333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лип, 2018 14:36
sergeysm
Порошенко заборонив скорочувати відділення "Укрпошти" в...
R2 » Сер 11 лип, 2018 20:46
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лип, 2018 23:26
Cler
Уряд створив Національний фонд, який даватиме гранти на...
R2 » Чет 05 лип, 2018 11:26
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 18:49
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58123)
18.07.2018 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.