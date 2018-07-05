Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
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alex_o написав:если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.
Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами? Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже? И еще, почему эти профессионалы насчитали себе % от общей суммы, проигранной и выигранной, а не только от выигранной в арбитраже?
А по заявлению Гройсмана - он сделал его только после того, как началась волна возмущений по премиям руководителям Нафтогаза. До этого он просто молчал. И сомневаюсь, что он потребует от них возврата тех премий.
Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Юрий Витренко. Эфир от 13.07.2018 ... Юрій Вітренко: ... От люди говорять: “Це все робили юристи”. Це теж неправильно, премія за екстраординарне досягнення. Наглядова рада розглядала склад конкретної команди, що ці люди зробили. Вони якраз визначили, що внесок цих конкретних людей, цієї команди, є екстраординарним, що юристи просто супроводжували, допомагали, але реальна основна заслуга тих людей, які отримали цю премію. ...
Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Юрий Витренко. Эфир от 13.07.2018 ... Юрій Вітренко: ... От люди говорять: “Це все робили юристи”. Це теж неправильно, премія за екстраординарне досягнення. Наглядова рада розглядала склад конкретної команди, що ці люди зробили. Вони якраз визначили, що внесок цих конкретних людей, цієї команди, є екстраординарним, що юристи просто супроводжували, допомагали, але реальна основна заслуга тих людей, які отримали цю премію. ...