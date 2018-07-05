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Уряд заборонив виплачувати
бонуси та винагороди...

Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04

  r_skrypnik написав:советской уравниловкой так и прет. Вы по всей видимости управленцем уж точно не были. Следующим в вашем списке идет "отнять и поделить" я так понимаю?

Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.

Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37

если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.
alex_o
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:17

  alex_o написав:если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.

Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами?
Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже?
И еще, почему эти профессионалы насчитали себе % от общей суммы, проигранной и выигранной, а не только от выигранной в арбитраже?

А по заявлению Гройсмана - он сделал его только после того, как началась волна возмущений по премиям руководителям Нафтогаза. До этого он просто молчал. И сомневаюсь, что он потребует от них возврата тех премий.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:45

  yanyura написав:
  alex_o написав:если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.

Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами?
Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже?


Крутая претензия. А почему Газпром проиграл следующее - потому что там не профессионалы работали? Или потому что Нафтогаз поменял Коболева и Витренко на профессионалов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:39

Из
Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Юрий Витренко. Эфир от 13.07.2018
...
Юрій Вітренко:
...
От люди говорять: “Це все робили юристи”. Це теж неправильно, премія за екстраординарне досягнення. Наглядова рада розглядала склад конкретної команди, що ці люди зробили. Вони якраз визначили, що внесок цих конкретних людей, цієї команди, є екстраординарним, що юристи просто супроводжували, допомагали, але реальна основна заслуга тих людей, які отримали цю премію.
...

https://nv.ua/radio/time-to-answer/chas ... 82168.html

И зачем тогда было платить 25,30 млн євро "за простое сопровождение и помощь"?
Из бюджета страны. Т.е. из карманов всех граждан Украины.
фірма «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» з 2014 року уклала з «Нафтогазом» угоди на загальну суму 25,30 млн євро (близько 834 млн грн. по нинішньому курсу).

http://nashigroshi.org/2017/12/23/nafto ... holovy-ap/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:14

Re: Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...

Где та грань между справедливым вознаграждением и жадностью и чрезмерностью? А то для многих "пересичных" даже 100 тыс. зарплаты кажутся чем-то недопустимым.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:14

  yanyura написав:Из
Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Юрий Витренко. Эфир от 13.07.2018
...
Юрій Вітренко:
...
От люди говорять: “Це все робили юристи”. Це теж неправильно, премія за екстраординарне досягнення. Наглядова рада розглядала склад конкретної команди, що ці люди зробили. Вони якраз визначили, що внесок цих конкретних людей, цієї команди, є екстраординарним, що юристи просто супроводжували, допомагали, але реальна основна заслуга тих людей, які отримали цю премію.
...

https://nv.ua/radio/time-to-answer/chas ... 82168.html

И зачем тогда было платить 25,30 млн євро "за простое сопровождение и помощь"?
Из бюджета страны. Т.е. из карманов всех граждан Украины.


А что взамен предлагается?
1. Вообще никому ничего не платить
2. Поделить весь бюджет между карманами граждан Украины
3. ...
4. PROFIT!

  yanyura написав:
фірма «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma» з 2014 року уклала з «Нафтогазом» угоди на загальну суму 25,30 млн євро (близько 834 млн грн. по нинішньому курсу).



С 2014-го года, обращаю внимание.
И если они отработали эту плату, выиграв сумму почти в сто раз больше - то это наверное совсем не зрада?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:23

Sommer
Если верить Витренко, что
юристи просто супроводжували, допомагали

то они не отработали эту плату (25,30 млн євро или близько 834 млн грн. по нинішньому курсу), ведь
реальна основна заслуга тих людей, які отримали цю премію

т.е. Витренко, Коболева и остальных 39 сотрудников Нафтогаза.

Или вы не верите Витренко и считаете, что реальная заслуга в выигрыше арбитража у «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma»?
Тогда за что получены премии Витренко и Ко?
yanyura
 
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