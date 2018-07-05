Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.
Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
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Додано: Сер 18 лип, 2018 14:04
Советская уравниловка - это детки бывших "керманычей", руко-водящие стратегическими предприятиями, и паразитирующие на них.
Если они такие хорошие "управленцы" - пусть побеждают в конкурентной борьбе за должность, а не назначаются по блату
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37
если профессионалу не платить соответсвующую зарплату, то он уволится, и придется выбирать среди идиотов или воров.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:17
Вы считаете Коболева и Витренко профессионалами?
Если они профессионалы, то почему было проиграно первое дело в арбитраже?
И еще, почему эти профессионалы насчитали себе % от общей суммы, проигранной и выигранной, а не только от выигранной в арбитраже?
А по заявлению Гройсмана - он сделал его только после того, как началась волна возмущений по премиям руководителям Нафтогаза. До этого он просто молчал. И сомневаюсь, что он потребует от них возврата тех премий.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:45
Крутая претензия. А почему Газпром проиграл следующее - потому что там не профессионалы работали? Или потому что Нафтогаз поменял Коболева и Витренко на профессионалов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:39
Из
И зачем тогда было платить 25,30 млн євро "за простое сопровождение и помощь"?
Из бюджета страны. Т.е. из карманов всех граждан Украины.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:14
Re: Уряд заборонив виплачувати бонуси та винагороди...
Где та грань между справедливым вознаграждением и жадностью и чрезмерностью? А то для многих "пересичных" даже 100 тыс. зарплаты кажутся чем-то недопустимым.
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:14
А что взамен предлагается?
1. Вообще никому ничего не платить
2. Поделить весь бюджет между карманами граждан Украины
3. ...
4. PROFIT!
С 2014-го года, обращаю внимание.
И если они отработали эту плату, выиграв сумму почти в сто раз больше - то это наверное совсем не зрада?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:23
Sommer
Если верить Витренко, что
то они не отработали эту плату (25,30 млн євро или близько 834 млн грн. по нинішньому курсу), ведь
т.е. Витренко, Коболева и остальных 39 сотрудников Нафтогаза.
Или вы не верите Витренко и считаете, что реальная заслуга в выигрыше арбитража у «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma»?
Тогда за что получены премии Витренко и Ко?
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