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Посли ЄС схвалили санкції проти
причетних до будівництва...

Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:23

Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення було ухвалено на саміті Україна-ЄС.

Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 14:23

Люди не вечны. а санкции..
sal
 
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