Рішення було ухвалено на саміті Україна-ЄС.
Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 14:23
Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:00
А как же песни "ничего нам не будет"? Как же "Сименс и Европа с нами"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
|