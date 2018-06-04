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На найдовший пішохідний маршрут
у Європі виділять 90 млн...

На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:08

На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн...

Пропонуємо до обговорення:
На 247 сходинок вже витратили 15 мільйонів гривень.

Дивися повний текст На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:56

гардеробная=уборная?!
nilsarms
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:13

Почти 61 000 гривень за ступеньку? ЖЫР!
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:21

  ЯЧитатель написав:Почти 61 000 гривень за ступеньку? ЖЫР!

Это пока. Будет 364 тысячи с хвостиком
в целом идея может обойтись в 90 миллионов.

Киев очень богатый город и ему просто некуда тратить деньги - все дороги заасфальтированы, мосты отремонтированы, метро достроено до самых отдаленных районов, горячая и холодная вода круглосуточно круглогодично, цены на коммунальные услуги и транспорт ежемесячно снижаются, городской транспорт новый и чистый, ходит так, что по нему можно сверять часы. Остались только ступеньки.
yanyura
 
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