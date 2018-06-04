На 247 сходинок вже витратили 15 мільйонів гривень.
Дивися повний текст На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн - Кличко.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 15:08
На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На найдовший пішохідний маршрут у Європі виділять 90 млн - Кличко.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:21
Это пока. Будет 364 тысячи с хвостиком
Киев очень богатый город и ему просто некуда тратить деньги - все дороги заасфальтированы, мосты отремонтированы, метро достроено до самых отдаленных районов, горячая и холодная вода круглосуточно круглогодично, цены на коммунальные услуги и транспорт ежемесячно снижаются, городской транспорт новый и чистый, ходит так, что по нему можно сверять часы. Остались только ступеньки.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:26
Это как, две ступеньки отлил с бетона и можно год не работать, а ну да, еще деревьяе перед этим срезать на месте двух ступенек.
Где такую работу найти ?
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