ДФС і Нацполіція погодили механізм дій для протидії контрабанді.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на митницях.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:43
У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на митницях.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:55
Re: У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...
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