RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДФС розповіли, які повноваження
отримає поліція на...

У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:43

У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС і Нацполіція погодили механізм дій для протидії контрабанді.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на митницях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83269
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:43

приїхали..
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 16.10.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:55

Re: У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...

Евро стране - ǝиʞɔǝциvоп порядки!
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 03.11.08
Подякував: 351 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Митниця дає добро: поліція буде виявляти «прострочені»...
R2 » Суб 14 лип, 2018 18:54
2 168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лип, 2018 11:11
27661
У "Київському метрополітені" розповіли, як заощадити на...
R2 » Вів 17 лип, 2018 07:50
9 436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 23:27
AlifeSoft
У Нацбанку розповіли, чи оновлять банкноти 50 і 200 грн
R2 » Вів 17 лип, 2018 15:59
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лип, 2018 15:59
Obval_Defoltovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58123)
18.07.2018 19:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.