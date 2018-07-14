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У ДФС розповіли, які повноваження
отримає поліція на...

У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:43

У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...

Пропонуємо до обговорення:
ДФС і Нацполіція погодили механізм дій для протидії контрабанді.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на митницях.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:43

приїхали..
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:55

Re: У ДФС розповіли, які повноваження отримає поліція на...

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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:22

Потрібне негайне підняття зарпалті працівникам митниці до рівня мінімум €500 + 10% від вартості конфіскованого товару розділено на всю зміну; 20% вартості накладеного на порушників штрафу розділивши цю частку на всю зміну.
Якщо блокада контрабанди і дальше буде тривати, а зарплати митників і дальше будуть на рівні до €250 , то слід очікувати нових корупційних схем у симбіозі митник+мвс-ник.
Отримані бонуси за конфісковані товари та штрафи також повинні розділятись на поліцейських, які теж беруть участь у контролі за контрабандою.
Питання зарплат для поліції також вже давно перезріло. Необхідно провести індексацію зарплати, по відношенню до реальної інфляції в країні, а не по відношенню до курсу гривні.
P.S. Перші нові поліцейські мали відносно високий рівень зарплати (липень 2015 р.). Пройшло рівно три роки. Інфляція з'їла їхню зарплату приблизно на 40-60 відсотків. А отримувана на руки зарплата зросла приблизно на 20-25 відсотків. Жадність до поліції породила відновлення хабарництва за їзду в нетверезому стані.
Тому все хоче своєчасності.
gost999
 
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