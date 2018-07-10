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Вітренко повідомив, що
може відновити баланс у...

Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:52

Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає головний комерційний директор "Нафтогазу".

Дивися повний текст Вітренко повідомив, що може відновити баланс у відносинах \"Нафтогазу\" і \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:52

Это же на какую премию они рассчитывают... а вообще лучше сразу 110 миллиардов попросить, тогда можно и МВФ послать куду-подальше. Вопрос когда только денег дадут?
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38

  antikkristall написав:Это же на какую премию они рассчитывают... а вообще лучше сразу 110 миллиардов попросить, тогда можно и МВФ послать куду-подальше. Вопрос когда только денег дадут?


Это надо уметь - выдумать зраду на ровном месте. Что опять не понравилось?
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Sommer
 
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Кто туда поставил агента кремля?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:53

Что может говорить человек который получил баснословную премию. Он может быть объективным? Он может рассматривать вариант соглашения и возврата в казну млн. у.е.?
nik1
 
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Конфликт государственных и личных интересов.
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это не его мама кричала за бабки курочкина "НАТО СТОП" ?
germ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:31

  germ написав:это не его мама кричала за бабки курочкина "НАТО СТОП" ?

Его мама
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:51

  Грйс-мэн написав:
  germ написав:это не его мама кричала за бабки курочкина "НАТО СТОП" ?

Его мама

И она же в 14 году не вылазила из рос ТВ с рассказами про украинских карателей. Там и осела. Вообще думаю ее сыночка здесь и поставили с прицелом что через его и мамашу будет неофициальный контакт на рос руководства.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:36

  Sommer написав:
  antikkristall написав:Это же на какую премию они рассчитывают... а вообще лучше сразу 110 миллиардов попросить, тогда можно и МВФ послать куду-подальше. Вопрос когда только денег дадут?


Это надо уметь - выдумать зраду на ровном месте. Что опять не понравилось?


Мне лично все понравилось из того, что можно понять. А вот что такое "европейские правила" в понимании Витренко, осталось загадкой...

Это бизнес-этикет, действующие условия поставок take-or-pay в страны ЕС, действующие тарифы на газ со странами ЕС? Что это?

Коммерческий директор, претендующий на бонус в 1 млн долларов в год, а выражает мысли, как младший специалист по PR...
zРадио
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