Так вважає головний комерційний директор "Нафтогазу".
Дивися повний текст Вітренко повідомив, що може відновити баланс у відносинах \"Нафтогазу\" і \"Газпрому\".
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:52
Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко повідомив, що може відновити баланс у відносинах \"Нафтогазу\" і \"Газпрому\".
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:52
Это же на какую премию они рассчитывают... а вообще лучше сразу 110 миллиардов попросить, тогда можно и МВФ послать куду-подальше. Вопрос когда только денег дадут?
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:38
Это надо уметь - выдумать зраду на ровном месте. Что опять не понравилось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:53
Что может говорить человек который получил баснословную премию. Он может быть объективным? Он может рассматривать вариант соглашения и возврата в казну млн. у.е.?
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:31
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:51
И она же в 14 году не вылазила из рос ТВ с рассказами про украинских карателей. Там и осела. Вообще думаю ее сыночка здесь и поставили с прицелом что через его и мамашу будет неофициальный контакт на рос руководства.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:36
Мне лично все понравилось из того, что можно понять. А вот что такое "европейские правила" в понимании Витренко, осталось загадкой...
Это бизнес-этикет, действующие условия поставок take-or-pay в страны ЕС, действующие тарифы на газ со странами ЕС? Что это?
Коммерческий директор, претендующий на бонус в 1 млн долларов в год, а выражает мысли, как младший специалист по PR...
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