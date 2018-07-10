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Вітренко повідомив, що
може відновити баланс у...

Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:02

Вітренко повідомив пустые похабные хотелки.

Этот юноша стоит пересичному космических цифер на содержание(как впрочем и все остальные), а несёт бред сивой кобылы. Всё равно с этими коныками по газу НИ КТО, как видим даже разговаривать не будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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