все комментаторы такие умные, ну как минимум умнее витренко.
но почему-то бедные. несправедливо-то как.
наверно не дают честным и умным пробиться в топы.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19
Re: Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
все комментаторы такие умные, ну как минимум умнее витренко.
но почему-то бедные. несправедливо-то как.
наверно не дают честным и умным пробиться в топы.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17
Так в чем Витренко не прав по сути сказанного, господа комментаторы?
Или вы больше завистливые,чем жадные?
Защитите кандидатскую, получите МБА во Франции, отработайте в Сити, возьмите убыточный НАК с долгами и отрезаными поставками газа из РФ, поработайте так, чтобы ни одна собака не доказала, что вы украли, сделайте так, чтобы за вас "вписался" Джо Байден, когда вас захотят слить, выиграйте арбитраж против Газпрома, убедите независимый набсовет из иностранцев утвердить вам премии, предусмотренные КМУ и только тогда комментируйте эту новость.
Тогда ваши слова будут полновесны и авторитетны, а так это просто недовольный треп неудачников. Ну или фсбшные консервы. Это вы сами знаете лучше )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:40
hamster bear а еще к кандидатам надо требование - а вы можете так провтыкать чтобы покупать газ по 800 долларов вместо 230? Этот мальчик Витренко, с французским МБА, не понял что там стокгольмский арбитраж постановил и не перестраховался не заказал через словаков доп объем газа на март. В итоге газ брали в 4 раза дороже!! Если вы так не можете то и не критикуйте
ДС мне друг, но истина дороже
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