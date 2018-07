Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17

Так в чем Витренко не прав по сути сказанного, господа комментаторы?



Или вы больше завистливые,чем жадные?



Защитите кандидатскую, получите МБА во Франции, отработайте в Сити, возьмите убыточный НАК с долгами и отрезаными поставками газа из РФ, поработайте так, чтобы ни одна собака не доказала, что вы украли, сделайте так, чтобы за вас "вписался" Джо Байден, когда вас захотят слить, выиграйте арбитраж против Газпрома, убедите независимый набсовет из иностранцев утвердить вам премии, предусмотренные КМУ и только тогда комментируйте эту новость.



Тогда ваши слова будут полновесны и авторитетны, а так это просто недовольный треп неудачников. Ну или фсбшные консервы. Это вы сами знаете лучше )

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.