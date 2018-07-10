Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

Додано: Чет 19 лип, 2018 14:18

сова



Кто на что учился. Я же к тому и веду, что и вы моогли/можете повторить путь НАКовцев к миллионам ) Кто мешает? А кто-то из ваших подчиненных тоже смотрит сейчас на вас и думает/пишет на форуме: "мой-то шеф только бамбук покуривает и оклад себе рисует, а я пашу за голую ставку без прогрессивки, обспечивая сам факт существования этой конторы".



Насколько вы хороши в своей работе, я не знаю. Знаю лишь одно, к выиграшу в Стокгольме вы не имеете никакого отношения, милок )



П.С. Подучите матчасть и узнайте, как выписываются премии в НАКе ) Самому себе выписать, в отличии от вас, никак не получитсяю

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.