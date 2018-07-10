все комментаторы такие умные, ну как минимум умнее витренко.
но почему-то бедные. несправедливо-то как.
наверно не дают честным и умным пробиться в топы.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:19
Re: Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
все комментаторы такие умные, ну как минимум умнее витренко.
но почему-то бедные. несправедливо-то как.
наверно не дают честным и умным пробиться в топы.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17
Так в чем Витренко не прав по сути сказанного, господа комментаторы?
Или вы больше завистливые,чем жадные?
Защитите кандидатскую, получите МБА во Франции, отработайте в Сити, возьмите убыточный НАК с долгами и отрезаными поставками газа из РФ, поработайте так, чтобы ни одна собака не доказала, что вы украли, сделайте так, чтобы за вас "вписался" Джо Байден, когда вас захотят слить, выиграйте арбитраж против Газпрома, убедите независимый набсовет из иностранцев утвердить вам премии, предусмотренные КМУ и только тогда комментируйте эту новость.
Тогда ваши слова будут полновесны и авторитетны, а так это просто недовольный треп неудачников. Ну или фсбшные консервы. Это вы сами знаете лучше )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:40
hamster bear а еще к кандидатам надо требование - а вы можете так провтыкать чтобы покупать газ по 800 долларов вместо 230? Этот мальчик Витренко, с французским МБА, не понял что там стокгольмский арбитраж постановил и не перестраховался не заказал через словаков доп объем газа на март. В итоге газ брали в 4 раза дороже!! Если вы так не можете то и не критикуйте
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:10
hamster bear , Ты ж наша умничка .... каждый на своем месте должен выполнять свою работу за ЗП, а не мил. премии!!!! Я то же пашу как папа Карло, и ЗП у меня легальная (не низкая), и коллектив обеспечиваю ЗП. А тут фраерок дешовый мил-е премии выписывает за наш счет!!!
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:13
ребе Нок
А у вас есть статистика, сколько кубов брали по 800 дол? На самом деле цена была окло $400 tcm у поляков. Лень искать статистику и отчетность. Купили весьма небольшой обьем, остальнео граждане "прикрутили". Так в чем проблема? К тому же, вероятно только вы могли предусмотреть, что свинособаки забьют на свою деловую репутацию и откажутся не только от своих контарктных обязателсьтв, но и выполнения решения арбитража.
Это все. что вы можете "пришить" НАКу? )
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:18
сова
Кто на что учился. Я же к тому и веду, что и вы моогли/можете повторить путь НАКовцев к миллионам ) Кто мешает? А кто-то из ваших подчиненных тоже смотрит сейчас на вас и думает/пишет на форуме: "мой-то шеф только бамбук покуривает и оклад себе рисует, а я пашу за голую ставку без прогрессивки, обспечивая сам факт существования этой конторы".
Насколько вы хороши в своей работе, я не знаю. Знаю лишь одно, к выиграшу в Стокгольме вы не имеете никакого отношения, милок )
П.С. Подучите матчасть и узнайте, как выписываются премии в НАКе ) Самому себе выписать, в отличии от вас, никак не получитсяю
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:35
Где решение арбитража что закупка объема должна быть строго в марте? Ну и я бы не сказал что объемы были маленькими если была заява что в итоге общая цена по месяцу будет отличатся от прогнозируемой в 3 раза.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:42
ребе Нок Эту сказку маме своей расскажи про 800 долларов...Какие три раза по месяцу. Что за бред
Востаннє редагувалось laa1999 в Чет 19 лип, 2018 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:44
В любом случае нужно записать, как "пэрэмогу". Если будет профит стране - значит государственный интерес не обошли, а если профит карману - значит личные интересы учтены.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:46
ребе Нок
Арбитраж принимал решения по тем пунктам контрактов от 2009, которые были спорными и по разному трактовались сторонами. Сам контракт поставки никто не отменял. Именно поэтому здравый смысл говорил, что поставки, от которых Газпром в целом не отказывался, будут и будут на лучших условиях. Если у вас есть статистика про средневзвешенной цене за указанный период, действительно интересно взглянуть на цифры по итогу месяца.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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