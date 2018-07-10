Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:58
hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:37
Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
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