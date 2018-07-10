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Вітренко повідомив, що
може відновити баланс у...

Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:58

hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:37

  ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.


Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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