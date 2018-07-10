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Вітренко повідомив, що
може відновити баланс у...

Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:58

hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:37

  ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.


Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:25

  hamster bear написав:
  ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.


Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?

легко. пункт 2.2.2
Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.

до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:27

  RomanTik написав:
  hamster bear написав:
  ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили.
И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.


Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?

легко. пункт 2.2.2
Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.

до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?


Стокгольмский арбитраж рашкованам не указ? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:00

Sommer, а можете привести документ из арбитража где говорилось бы сколько газа газпром должен продать нафтогазу в марте 2018 г?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:40

  RomanTik написав:Sommer, а можете привести документ из арбитража где говорилось бы сколько газа газпром должен продать нафтогазу в марте 2018 г?


При чем тут конкретно март? Где-то в договорах расписаны нормы помесячного потребления?

https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/a-42791689
Декабрьским решением Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" компенсацию в размере 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Суд также снизил годовой объем поставок российского газа Украине с 52 млрд до 5 млрд кубометров в год. По условию "бери или плати" Украина должна будет закупать 80 процентов от нового объема, то есть не менее 4 млрд кубометров.


Смотрим слова газпрёмовского главы:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/01/752423-gazprom
«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.


И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:55

Re: Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

  Sommer написав:Смотрим слова газпрёмовского главы:
https://www.vedomosti.ru/business/artic ... 23-gazprom

«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.



И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.

Прямо перед процитированным вами идет предложение
Он объяснил, что решение о возврате средств было принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа, которое еще не согласовано.

Но я понимаю, что для вас дать полную цитату равнозначно самокастрированию.
yanyura
 
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