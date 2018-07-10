Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

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hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили. И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили. И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили. И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
легко. пункт 2.2.2
Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.
до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
ребе Нок написав:hamster bear по ценам сам же Витренко и Коболев тогда у себя на фейсбуке писали. Потом правда когда их стали про цену напрягать то сообщения почистили. И по контракту вы не шарите. Там больше года не было прямой закупки что влияет на условия.
Можете покзать пункт контракта или согласанных допусловий?
легко. пункт 2.2.2
Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, которые подписываются Сторонами до I ноября года, предшествующего Году Поставки, а если соответствующие дополнительные соглашения не подписаны, то распределение по кварталам производится в соответствии с распределением года, предшествующего Году поставки.
до 1 ноября допсоглашение не подписывали? нет. Сколько газа покупали в марте 2017 у газпрома? 0 кубов (если верить керманычам). Значит и поставки в 2018 в марте тоже ноль. Какие претензии?
Стокгольмский арбитраж рашкованам не указ? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Декабрьским решением Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" компенсацию в размере 2 млрд долларов за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах. Суд также снизил годовой объем поставок российского газа Украине с 52 млрд до 5 млрд кубометров в год. По условию "бери или плати" Украина должна будет закупать 80 процентов от нового объема, то есть не менее 4 млрд кубометров.
«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.
И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.
И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.
Прямо перед процитированным вами идет предложение
Он объяснил, что решение о возврате средств было принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа, которое еще не согласовано.
Но я понимаю, что для вас дать полную цитату равнозначно самокастрированию.