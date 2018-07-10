Вітренко повідомив, що може відновити баланс у...

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«В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут», - заключил Медведев.
И видим, что поставок после 1-го марта не будет, что, собственно, нарушает решение Стокгольмского арбитража.
Прямо перед процитированным вами идет предложение
Он объяснил, что решение о возврате средств было принято из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа, которое еще не согласовано.
Но я понимаю, что для вас дать полную цитату равнозначно самокастрированию.
По контракту нельзя поставлять без дополнительного соглашения?
В контракте есть следующее
9.5. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным с правовой точки зрения или недействующим, то это не влияет на действительность других положений настоящего Контракта. В случае недействительности или прекращения действия какого-либо из положений настоящего Контракта Стороны должны прийти к соглашению по замене такого недействительного или недействующего положения новым положением, экономический результат от введения которого был бы максимально приближен к экономическому результату недействительного или недействующего положения.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, могут быть разрешены дополнительными соглашениями Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Покупателя и Продавца.
9.3. Все дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему Контракту, должным образом подписанные Сторонами и переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу при последующем подтверждении оригиналами в течение согласованного Сторонами срока. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в пятидневный срок.