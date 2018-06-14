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Переселенці, які воювали в АТО,
отримають житло вже 2018...

Переселенці, які воювали в АТО, отримають житло вже 2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:41

Переселенці, які воювали в АТО, отримають житло вже 2018...

Пропонуємо до обговорення:
Учасники Антитерористичної операції із-поміж внутрішньо переміщених осіб отримають житло від держави вже в 2018 році, повідомив керівник комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков.

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R2
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Вопрос, а почему не дать деньгами ? Для меня ответ напрашивается сам собой. А кто что думает по этому поводу ? ;)
Igorten
 
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такой громкий заголовок, судя по сумме в 25 млн. грн., это возможно три десятка квартир, в масштабах страны цифры просто смешны! За-то какой пиар...
Cactus
 
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