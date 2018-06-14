|
|
|
Переселенці, які воювали в АТО, отримають житло вже 2018...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:41
Пропонуємо до обговорення:
Учасники Антитерористичної операції із-поміж внутрішньо переміщених осіб отримають житло від держави вже в 2018 році, повідомив керівник комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков.
Дивися повний текст Переселенці, які воювали в АТО, отримають житло вже 2018 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83269
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:41
Вопрос, а почему не дать деньгами ? Для меня ответ напрашивается сам собой. А кто что думает по этому поводу ? ;)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 902 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лип, 2018 18:11
такой громкий заголовок, судя по сумме в 25 млн. грн., это возможно три десятка квартир, в масштабах страны цифры просто смешны! За-то какой пиар...
-
Cactus
-
-
- Повідомлень: 787
- З нами з: 26.08.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|