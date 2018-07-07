Про це написав Нафтогаз у Facebook.
Дивися повний текст Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 17:57
Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:59
Он вообще уху ел?
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