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Нафтогаз заявляє, що менеджмент
НАК отримав ще не всю премію

Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:57

Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав Нафтогаз у Facebook.

Дивися повний текст Нафтогаз заявляє, що менеджмент НАК отримав ще не всю премію.
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Человек доказывает, что нет конфликта интересов. Где НАБУ?
nik1
 
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Он вообще уху ел?
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Грйс-мэн
 
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