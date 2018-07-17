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В Україні проведуть
пробний перепис населення

В Україні проведуть пробний перепис населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:49

В Україні проведуть пробний перепис населення

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження було ухвалено без обговорення під час засідання уряду.

Дивися повний текст В Україні проведуть пробний перепис населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 18:50

Штааа? И чо если проба не понравится?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:21

R2
Что мешает мне послать таких "переписиантов" в лес грибы собирать ? Моя персональная информация - не хочу и не сообщаю никому. Остальные данные есть в паспортном столе и в ЗАГСе.
LutsMan
 
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