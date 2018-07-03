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Рева заявив про зупинку
припливу нових субсидіантів

Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01

Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики

Дивися повний текст Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01

"некоторые" в "некоторых случаях" ...а тем временем "Бедных в Украине сейчас больше, чем пять лет назад - Всемирный банк"
Moimir
 
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