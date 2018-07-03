Про це заявив міністр соціальної політики
Дивися повний текст Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01
Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01
"некоторые" в "некоторых случаях" ...а тем временем "Бедных в Украине сейчас больше, чем пять лет назад - Всемирный банк"
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