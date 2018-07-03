Про це заявив міністр соціальної політики
Дивися повний текст Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01
Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:01
"некоторые" в "некоторых случаях" ...а тем временем "Бедных в Украине сейчас больше, чем пять лет назад - Всемирный банк"
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:46
Логично.
Количество субсидиантов не может увеличиваться до бесконечности.
Оно ограничено количеством населения Украины.
Так в чём перемога?
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:55
Пять лет назад расея только начинала устраивать торговые блокады Украине, и чуть позже начала аннексировать уже территории, с постоянными обстрелами своим оружием и боеприпасами с оккупированной территории, где поразала на металл промышленность, или вывезла себе.
А такие как ты, видимо, все это оправдывают мифическими бендерофцами и арестованной басманным судом после аннексии Крыма липецкой фабрикой.
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:56
Видимо ты правду говоришь - те, кто получают субсидии, и декларируют нулевые доходы, совершая покупки на сотни тысяч - население. Граждане - для тебя не украинцы. Думаю, что ты не гражданин, или заслуживаешь им не быть, чтобы была перемога.
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:25
Приравняли к состоятельным и срезали. Из центра занятости выкинули за 10 дней за отказ от общественных работ. Платить буду виртуально из начисленных виртуальных доходов.
Додано: Чет 19 лип, 2018 00:16
Re: Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів
Прыплыв субсидиантов будет в октябре, когда снова поднимутся тарифы и начнётся отопительный сезон. А сейчас, без отопления большинству субсидии перестали начислять.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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