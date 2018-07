Рева заявив про зупинку припливу нових субсидіантів

Додано: Чет 19 лип, 2018 08:59

kamsky1985 написав: Приравняли к состоятельным и срезали. Из центра занятости выкинули за 10 дней за отказ от общественных работ. Платить буду виртуально из начисленных виртуальных доходов. Приравняли к состоятельным и срезали. Из центра занятости выкинули за 10 дней за отказ от общественных работ. Платить буду виртуально из начисленных виртуальных доходов.



Изучаешь ТК, приходишь на один день общественных работ, пишешь заявление с нарушениями трудового кодекса в центр занятости. Больше пытаться посылать не будут. Нужно 6 часов на изучение ТК и где-то часа два на грамотное составление заявления. Сам так делал когда ликвидировал официальное СПД в качестве протеста на реформу Януковича в 2010-м и пошел на учет в центр занятости. Изучаешь ТК, приходишь на один день общественных работ, пишешь заявление с нарушениями трудового кодекса в центр занятости. Больше пытаться посылать не будут. Нужно 6 часов на изучение ТК и где-то часа два на грамотное составление заявления. Сам так делал когда ликвидировал официальное СПД в качестве протеста на реформу Януковича в 2010-м и пошел на учет в центр занятости.

